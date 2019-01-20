В Воронежскую область не пустили 113 килограммов украинского мяса

СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-20T10:01:57+03:00

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За три последних месяца 2018 года сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз на территорию Воронежской области 113 кг мяса, 6,5 кг – молочной продукции, 13 кг меда и три десятка яиц, которые пытались провезти автотранспортом через границу в пункте пропуска в селе «Бугаевка». Всю эту продукцию признали опасной и вернули на территорию соседнего государства.

В течение квартала инспекторы ведомства досмотрели 283 международных рейса в аэропорту Воронежа. В ручной клади пассажиров обнаружили 157,7 кг продукции животного происхождения, в том числе 54,15 кг - мясной, 6 кг - рыбной, 95,05 кг - молочной продукции и 2,5 кг меда из Узбекистана. Все изъятое уничтожили на территории аэропорта. Ввоз этой продукции на территорию России запрещен законом, сообщили в региональном Управлении Росссельхознадзора.