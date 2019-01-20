В лесах Воронежской области подкармливают косуль

СЕГОДНЯ 08:41 2019-01-20T08:41:03+03:00

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В Бобровском районе этой зимой выпало очень много снега. Под толстым его слоем обитателям леса непросто найти корм. Например, косули зимой питаются травой, злаками, желудями и хвоей, которые добывают из-под снега. Причем за сутки одни должны кормиться от пяти до 11 раз.

Чтобы поддержать парнокопытных, сотрудники Хреновского лесничества устанавливают в массивах подкормочные площадки с сеном, а также пополняют солонцы для лосей и расчищают подхода к площадкам.

Подкармливать животных егеря будут до весны, пока не минует голодный период.