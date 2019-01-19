Простились с директором ОЭМК, погибшем в страшном ДТП в Воронежской области

СЕГОДНЯ 19:40 2019-01-19T20:40:56+03:00

По версии следствия, именно его «Лексус» вылетел на встречную полосу

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18 января в Старом Осколе прошло прощание с 59-летним директором Оскольского металлургического комбината (ОЭМК) Александром Тищенко. Церемонию, которая проходила в ОЭМК, посетили многие металлурги и другие сотрудники предприятия. Мужчину хоронили в закрытом гробу.

Напомним, ДТП, в котором погибли восемь человек, случилось 15 января в 15.10 на 166-м километре дороги «Курск - Борисоглебск». По данным полиции, пока еще предварительным, «Лексус - Лх 570» вылетел на встречную полосу, где врезался в «Киа-Рио» и «Тойоту Лэнд Крузер». Стражи порядка утверждают, что «Лексус» ехал с очень большой скоростью, значительно превышающей разрешенную на этом участке. Топ-менеджер спешил на совещание в Москву.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ход расследования взяла на контроль региональная прокуратура. Кроме того, на заседании правительства Воронежской области был поднят вопрос о том, чтобы сделать безопаснее этот участок трассы.