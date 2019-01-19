2019-01-19T18:49:52+03:00
Общество

Вторичное жилье в Воронеже возвращается к ценам 2015 года

До этого оно в основном только дешевело
Олег ИВАНОВ
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Цены на жилье все-таки понемногу растутЦены на жилье все-таки понемногу растутФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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После трехлетнего снижения цены на вторичное жилье в России стали повышаться. В четвертом квартале 2018 года средняя стоимость квадратного метра в стране увеличилась на 6% по сравнению с тем же кварталом 2017 года. К такому выводу пришли специалисты Domofond.ru.

Тем не менее средние цены на рынке вторичного жилья все еще не достигли уровня 2015 года и отстают от него на 1,5%. В расчете динамики с декабря 2017-го по декабрь 2018 года средняя по России цена предложения на рынке вторичного жилья выросла на 7,8%: с 58 651 рублей до 63 215 рублей за квадратный метр.

Но зачем нам общие цифры? Что же говорят эксперты непосредственно о Воронеже? Так, по данным этого исследования, если в прошлом году квадратный метр во «вторичке» нашего города в среднем оценивался в 44 236 рублей, то в это году цена выросла до 46 209 рублей. То есть рост цен составил 4,5%.

Для сравнения самый большой рост произошел в Амурской области - 10,2%. А самые устойчивые цены в Ингушетии - там даже произошло снижение на 1,7%.

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