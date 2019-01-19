Суд вернул 57 тысяч рублей воронежцам, которых обсчитала УК

СЕГОДНЯ 17:29 2019-01-19T17:30:43+03:00

Квитанции с неверными данными рассылались еще в 2017 году

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В марте 2017 года жильцы многоэтажек № 42 по улице Летчика Колесниченко и № 211 по улице 9 Января обратились в региональную жилинспекцию. Они пожаловались на размер начисленной платы за воду.

Оказалось, что в феврале 2017 года ОАО «УК Советского района» произвело неверные расчеты за холодную и горячую воду жильцам дома № 42 по улице Летчика Колесниченко. Речь идет о воде, используемой при «содержании общего имущества».

Тогда же управляющая организация произвела неверное начисление платы за горячую воду жильцам дома № 211 по улице 9 Января. Вот так плата и выросла.

По итогам проверки в апреле 2017 года ГЖИ Воронежской области выдано управляющей организации предписание о проведении перерасчетов. Не согласившись с предписанием, ОАО «УК Советского района» обратилось в Арбитражный суд.

- В результате судебных разбирательств, которые продолжались до ноября 2018 года в первой, апелляционной и кассационной инстанциях, суды подтвердили законность предписания инспекции и отказали ОАО «УК Советского района» в удовлетворении заявленных требований, - рассказали в пресс-службе ГЖИ по Воронежской области.

Общая сумма перерасчетов всем жителям двух «девятиэтажек» составила более 57 тысяч рублей.