2019-01-19T17:00:25+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» в волевом матче обыграл команду из Китая

«Ураганные» смогли забросить три шайбы
Олег ИВАНОВ
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19 января воронежский хоккейный клуб «Буран», проигрывая по ходу встречи, сумел одержать победу над командой «Ценг Тоу» из города Цзилинь со счетом 3:1. Соперник «ураганных» базируется в Китае, хотя практически весь его состав - это российские игроки.

Первый период прошел без голов: трижды воронежцам пришлось отбиваться в меньшинстве, но они выдержали. Во второй двадцатиминуке соперник открыл счет. Однако Егор Алешин восстановил равенство - 1:1.

Ближе к концовке встречи Илья Олонов на 57 минуте подправил шайбу в ворота - 2:1 и буквально через минуту Александр Буйницкий поставил точку в этом поединке - 3:1.

Теперь команда вернется в Воронеж, где 25 января начнет домашнюю серию.

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