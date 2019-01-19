2019-01-19T16:47:36+03:00
Общество

Исследователи зафиксировали дефицит квалифицированных кадров в Воронеже

Они сообщают, что работодатели все активнее ищут профессионалов
Олег ИВАНОВ
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За 2018 год средняя зарплата в Воронеже составила, по данным исследователей, 31 130 рублейЗа 2018 год средняя зарплата в Воронеже составила, по данным исследователей, 31 130 рублейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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На рынке труда Воронежа в 2018 году дефицит квалифицированных кадров привел к тому, что работодатели увеличили число вакансий на 28% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщают эксперты компании «Авито».

Самой высокооплачиваемой сферой оказалось строительство, впрочем как и годом ранее. А вот самой востребованной у работодателей и соискателей – продажи.

За 2018 год средняя зарплата в Воронеже составила, по данным исследователей, 31 130 рублей – это на 7,4% больше, чем в 2017 году. Самые высокие средние оклады отмечены в категории «строительство» – 40 560 рублей, а минимальные – 18 640 рублей – в «образовании, науке». Сильнее всего выросли зарплаты в категории «маркетинг, реклама, PR» – на 11,3%, а самое значительное падение наблюдалось в «юриспруденции» – на 7,7%.

В Воронеже по-прежнему чаще всего ищут специалистов в следующих пяти сферах: продажи; транспорт, логистика; производство и сырье; автомобильный бизнес и строительство.

Соискатели, в свою очередь, больше всего интересовались вакансиями пяти групп профессий: продажи; без опыта, студенты; транспорт, логистика; производство, сырье; строительство.

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