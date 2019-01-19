2019-01-19T17:14:09+03:00
Звезды

На детском медиафоруме с юными воронежскими журналистами разоткровенничался Михаил Бычков и спел Иван Орехов

В профильной смене центра одаренных детей приняли участие 75 ребят и около 40 экспертов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Дети с Михаилом Бычковым.Дети с Михаилом Бычковым.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Детская непосредственность. А еще юный задор, смекалка и любопытство. Все эти качества в полной мере проявила воронежская ребятня на медиафоруме «С детьми на одной волне». Он прошел в рамках смены для одаренных детей «Юный журналист» в пансионате «Солнышко» в Репном.

Каждый день в течение недели для 75 начинающих репортеров лекции и мастер-классы читали матерые «акулы пера» - редактора лучших воронежских изданий, медиаэксперты и юристы, а также профессионалы в области патриотического воспитания, волонтеры и устроители благотворительных фондов, звезды театра, музыки, радио и литературы, а еще политики, бизнесмены и чиновники.

Юный журналист берет интервью у Владимира Тулупова. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Юный журналист берет интервью у Владимира Тулупова.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ребята впитывали юмор одной из лучших радиоведущих и ди-джеев Воронежа Марины Врублевской, раскрутили на откровенность худрука Камерного театра и Платоновфеста Михаила Бычкова (режиссер даже признался юным журналистам, как в детстве лазил в сад за яблоками). Артист Камиль Тукаев рассказал об опыте работы с детьми в проекте «Шекспирия» и поделился нюансами актерской профессии. Ценные советы дал ребятам декан журфака ВГУ Владимир Тулупов. А продюсер и ведущий Иван Орехов поделился секретами работы на телевидении и даже спел вместе с участниками смены. Всего за неделю юных журналистов посетили около 40 спикеров.

Дает мастер-класс Марина Врублевская. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дает мастер-класс Марина Врублевская.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Ребята были так заинтересованы, было приятно наблюдать, как они впитывали информацию и применяли ее на практике, они большие молодцы! - отметил директор «Детского радио Воронеж» Виктор Емельянов.

- Дети не просто отдохнули, но и получили ценный опыт работы в сфере медиа. С ними работали лучшие специалисты местных СМИ, - рассказал «Комсомолке» худрук детского медиафорума Виталий Осошник. - Мы записали в студии огромное количество материалов юных журналистов, которые лягут в основу передач - результатом медиафорума станет цикл 40-минутных программ на «Детском радио Воронеж». В них войдут рубрики «Я хочу быть на тебя похожим!», «С миру по нитке», «Галопом не по Европам». Центр одаренных детей «Солнышко» по-настоящему открывает таланты! Два десятка ребят мы уже пригласили в качестве участников детского пресс-отряда на Ассамблею искусств, которая пройдет летом в «Солнышке».

Виталий Осошник прослушивает запись на радио. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Виталий Осошник прослушивает запись на радио.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вручение дипломов на закрытии медиафорума. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вручение дипломов на закрытии медиафорума.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Закрытие детского медиафорума. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Закрытие детского медиафорума.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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