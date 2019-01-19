2019-01-19T15:54:09+03:00
Происшествия

В Воронежской области вор украл болты и гайки весом около 100 килограммов

До этого он присваивал все, что попадалось под руку
Олег ИВАНОВ
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Кантемировский районный суд приговорил 52-летнего местного жителя к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Этот мужчина и ранее был судим за кражи. Но наказание его ничему, видимо, не научило - и он вновь взялся за старое.

19 августа 2018 года этот мужчина выпивал вместе с товарищем. После чего они поехали по селу на мотоблоке. Рецидивист заметил у своего приятеля кошелек, в котором было 6700 рублей и украл его.

Кроме того, 3 октября этот же 52-летний кантемировец проник на территорию частного дома, сорвав с двери навесной замок. Он украл кухонную утварь, ковровое покрытие и телевизор - ущерб хозяйке дома составил около 7 тысяч рублей.

Но и на это еще не все: 17 октября он же залез на склад сельскохозяйственной техники и похитил радиатор от автомобиля «ГАЗ-53», два электродвигателя, болты и гайки различного размера весом 100 кг. Ущерб, причиненный собственнику, составил 30 500 рублей.

- Мужчина был задержан сотрудниками ОМВД России по Кантемировскому району, а похищенное со склада имущество было изъято и возвращено собственнику, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

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