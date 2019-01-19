В Воронежской области около 22 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях
С 18 на 19 января в Воронежской области прошли традиционные Крещенские купания. В них приняли участие 21 700 жителей и гостей региона.
- Действовал межведомственный оперативный штаб по контролю за складывающейся обстановкой, в который поступала информация со всех муниципальных образований о ситуации с обеспечением безопасности в местах массовых купаний, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.
В местах купания было организовано дежурство спасателей, полиции, медработников, добровольцев и других служб.
Сотрудники государственного пожарного надзора провели профилактические противопожарные осмотры храмов и церквей, куда в эту ночь также направлялись верующие.