В Воронежской области около 22 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях

СЕГОДНЯ 14:41 2019-01-19T14:42:04+03:00

Напомним, ожидалось, что будет около 25 тысяч желающих окунуться в прорубь Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

К счастью, все прошло без происшествий

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С 18 на 19 января в Воронежской области прошли традиционные Крещенские купания. В них приняли участие 21 700 жителей и гостей региона.

- Действовал межведомственный оперативный штаб по контролю за складывающейся обстановкой, в который поступала информация со всех муниципальных образований о ситуации с обеспечением безопасности в местах массовых купаний, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

В местах купания было организовано дежурство спасателей, полиции, медработников, добровольцев и других служб.

Сотрудники государственного пожарного надзора провели профилактические противопожарные осмотры храмов и церквей, куда в эту ночь также направлялись верующие.