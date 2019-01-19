2019-01-19T13:45:08+03:00
Происшествия

В Воронеже грабитель вернулся на место преступления со словами: «Ты меня помнишь?»

Первый раз он напал на продавца магазина с камнем
Олег ИВАНОВ
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В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержанияВ настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержанияФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Мы уже рассказывали о случае, произошедшем около часа ночи 7 января в магазине на улице Моисеева в Воронеже. Напомним, 31-летний житель Хохольского района, угрожая камнем, забрал у продавщицы пакет с двумя бутылками алкоголя и пачкой сигарет.

Однако оказалось, что это не единственное «приключение» мужчины, который к слову раньше не был судим. 11 января опять же примерно в час ночи он пришел по тому же адресу. И уточнив у продавца, помнит ли она его, потребовал передать выручку из кассы. Напуганная женщина вновь подчинилась и передала 2000 рублей. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.

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