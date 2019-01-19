В 2019 году на поддержку воронежских аграриев выделят 7,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:48 2019-01-19T12:50:00+03:00

В прошлом году больше всего средств выделялось на животноводство Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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В 2018 году объем субсидий, доведенный до организаций АПК Воронежской области, составил 12 млрд 32 млн рублей. Это на 31,5% больше по сравнению с 2017 годом. По объему господдержки Воронежская область и вовсе оказалась в числе лидеров среди регионов России. Эти цифры были озвучены на заседании Совета по развитию агропромышленного комплекса региона.

В частности в 2018 году из федерального бюджета получено 8,4 млрд. На обеспечение софинансирования из областного бюджета выделен 1,9 млрд рублей.

Многие аграрии воспользовались механизмом льготного кредитования: организации АПК могут получить кредит под льготную процентную ставку до 5% годовых. Возмещение кредитной организации недополученных доходов происходит напрямую из федерального бюджета. По данному направлению господдержки заключен 901 кредитный договор на 65,1 млрд рублей кредитных средств.

- Из общего объема субсидий 79% было направлено на поддержку животноводства, 17% – растениеводства, 4% – на развитие малых форм хозяйствования на селе и техническую и технологическую модернизацию. Всего за истекший период мерами государственной поддержки воспользовались 1 580 сельхозтоваропроизводителей и других организаций агропромышленного комплекса, - сообщили в пресс-службе облправительства.

В 2019 году на поддержку аграриев Воронежской области планируется направить 7,5 млрд рублей: 5,6 млрд - из федерального бюджета и 2,4 млрд - из областного.