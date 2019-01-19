2019-01-19T12:39:45+03:00
Общество

Под Воронежем автомобиль с маленькими детьми попал в снежный занос

Выбраться водителю помогли инспекторы и другие автолюбители
Олег ИВАНОВ
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В Рамонском районе возле села Новоживотинное легковой автомобиль попал в снежный занос на разделении проезжих частей. Видимо, водитель потерял управление над машиной - в любой момент ситуация могла стать аварийной.

Водитель пытался выбраться самостоятельно, но его усилия были напрасны. А в автомобиле у него находились двое малолетних детей. Во время несения службы экипаж ДПС в составе Виталия Дрожжина и Андрея Колосова заметили этот легковой автомобиль.

Инспекторы и другие неравнодушные автолюбители помогли водителю и освободили его машину из снежного заноса. Хозяину легковушки удалось продолжить движение.

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