2019-01-19T11:47:54+03:00
Общество

Должнице из Воронежа «заблокировали» продажу квартиры

Женщина должна была выплатить несколько сот тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда
Олег ИВАНОВ
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Когда женщина узнала о запрете, она тут же выплатила необходимую суммуКогда женщина узнала о запрете, она тут же выплатила необходимую суммуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Жительница Воронежа была обязана выплатить в пользу горожанина С. моральный вред - а это целых 400 тысяч рублей. Вот только женщина решила, что со всем этим необязательно спешить: она время от времени понемногу перечисляла деньги. В итоге сумма долга сократилась до 265 тысяч рублей. Но тут уже не выдержал сам мужчина - он обратился к приставам.

Судебные приставы в свою очередь вынесли постановление о запрете совершения регистрационных действий в отношении квартиры должницы.

- Когда женщина решила продать указанную недвижимость и уже получила задаток от покупателя, Управление Росреестра по Воронежской области приостановило регистрацию перехода права собственности в связи с наличием обременения, - комментируют в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

После этого должница пришла сама и получила квитанцию на оплату задолженности, а также исполнительского сбора в размере 28 тысяч рублей. Денежные средства оперативно поступили на депозитный счет приставов и были перечислены взыскателю.

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