В воронежском водоканале заявили, что можно пить воду из-под крана

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-19T10:54:40+03:00

Специалисты компании уверяют, что сами уже давно не пользуются фильтрами

Изменить размер текста: A A

Накануне Крещенского сочельника специалисты лаборатории качества воды «РВК-Воронеж» провели анализ проб на всех водоподъемных и перекачивающих станциях, а также в разводящей сети. Так, по заявлением специалистов качество вода такое, что ее можно пить прямиком из-под крана.

- На 7 из 9 водоподъемных станциях уровень содержания железа ниже пределов обнаружения. Иными словами приборы его в принципе не фиксируют. На двух станциях – он не достигает и половины предельно допустимых концентраций. Таким образом, воду из-под крана в Воронеже пить можно. Я и мои сотрудники уже много лет назад отказались от фильтров, - заявила начальник лаборатории качества воды «РВК-Воронеж» Светлана Кострыкина

В лаборатории воду исследуют на запах, привкус, мутность, жесткость и другие показатели. Если случится какое-то отклоение, об этом должны сообщить высокоточные приборы - «Капель» и ICFP DUO. Последний прибор, например, способен за несколько минут обнаружить микроэлементы в пробах питьевой воды по 31 параметру.