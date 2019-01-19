Воронежец на «Гранте» насмерть бил пешехода
ДТП случилось в одном из районов области
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончалсяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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18 января около 18.25 в Панинском районе 48-летний местный житель погиб под колесами отечественной легковушки. ДТП случилось у одного из домов по улице Мира поселка Перелешино.
44-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», житель Воронежа, ехал в сторону села Верхняя Хава. Пока не понятно по какой причине, но он допустил наезд на 48-летнего пешехода, который двигался во встречном направлении по краю проезжей части.
- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался в приемном отделении скорой помощи медицинского учреждения, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.