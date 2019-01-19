Ночью в Воронеже сгорело кафе
К счастью, никто не пострадал
На место пожара тут же выехали два отделения ПСЧ-11Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Около получаса спасатели боролись с огнем в здании кафе на улице Планетная в Железнодорожном районе Воронежа. Местные жители заметили пожар примерно в 05:55 19 января и позвонили в дежурную часть регионального ГУ МЧС.
На место пожара тут же выехали два отделения ПСЧ-11. Восемь спасателей тушили кафе, площадь которого 20 на 8 метров. В итоге пожар был ликвидирован в 06:22. Огонь успел повредить обрешетку кровли на площади 16 кв.м. По оперативной информации, к счастью, пострадавших нет. Причина возгорания уточняется.