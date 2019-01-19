Под Воронежем водитель «Мазды» насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-19T09:37:08+03:00

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18 января около 19:25 в Рамонском районе у одного из домов по улице Ленина в селе Русская Гвоздевка сбили пешехода. 31-летний водитель автомобиля «Мазда», житель Ростовской области, вероятно, не заметил человека и наехал на него.

- 42-летний житель Воронежа от полученных травм скончался на месте происшествия, до прибытия скорой медицинской помощи. Сотрудниками полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 111 ДТП, из них в областном центре – 72, на федеральных трассах – 7, в районах области – 32.В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек, 3 человека погибли.