Хор Турецкого поздравит жительниц Воронежа с 8 Марта

СЕГОДНЯ 00:49 2019-01-19T00:49:54+03:00

Коллектив даст сразу два концерта в один день

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Все на свете для вас! Так назвал свой весенний тур, посвященный Международному женскому дню "Хор Турецкого". Сразу 12 харизматичных мужчин признаются со сцены в самых нежных чувствах к женщинам.

В программе концерта проникновенные баллады о любви, мировые хиты в эксклюзивных аранжировках, страсть и нежность в одном флаконе, фейерверк эмоций и даже… элегантное мужское танго и фирменный канкан от самого танцующего в мире хора. Артисты дадут сразу два концерта в один день!

«Хор Турецкого» выступит 9 марта в театре оперы и балета, начало в 16.00 и 19.30.