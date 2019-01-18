В центре Воронежа санитарные врачи закрыли кафе
В нем обнаружили плохую вытяжку и сильный шум от музыки
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Санитарные врачи проверили работу кафе по адресу улица Фридриха Энгельса, дом № 7а. Они выяснили, что уровень шума, создаваемого музыкой, играющей в заведении, превышает допустимые нормы. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора обнаружили, что моечные ванны не оборудованы локальными вытяжками, а шахта вентиляции не выступает над крышей на высоту хотя бы метра. Все это могло стать причиной заболеваний сердца и нервной системы сотрудников кафе и его посетителей.
Советский районный суд Воронежа принял решение приостановить работу кафе на 30 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению.