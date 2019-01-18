2019-01-18T19:47:17+03:00
Общество

Девушка из Воронежа предложила мерить мусор пуфиками

Перед скорым повышением тарифов ее инициатива вызвала живой отклик в Сети
Яков СТРОГОВ
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Интересно, а здесь сколько пуфиков?Интересно, а здесь сколько пуфиков?Фото: из архива «КП»
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17 января девушка Лидия из Воронежа разместила на своей странице в Фейсбуке оригинальный опрос.

Власти, разъясняя суть реформы тарифной политики на вывоз мусора, отмечали, что норма накопления для Воронежского кластера - 3,35 кубометра на человека в год. И тут же заявляли, что горожане выкидывают значительно больше отходов. Как реально считать эти кубометры, не пояснили.

В роли популярного растолкователя и выступила Лидия. Путем ряда арифметических действий она выяснила, что 3,5 кубометра в год – это в неделю объем стандартного пуфика размером 40*41*40 см. Лидия призналась, что выбрасывает порой втрое больше. Были и отклики, где пользователи признаются в превышении нормы раз в пять – в семь.

Напомним, если раньше плату брали за площадь квартиры, то теперь за каждого проживающего в ней человека. 17 января глава областного департамента ЖКХ Галина Смирнова заявила о возможном снижении тарифов на вывоз мусора для горожан: ценник на вывоз в среднем может составить 100 рублей вместо ранее заявленных 165.

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