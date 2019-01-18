В Воронеже водитель «Лексуса» заплатит за хамский объезд пробки 1500 рублей

СЕГОДНЯ 18:29 2019-01-18T18:30:56+03:00

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Полицейские проверили проверку по факту попавшего на видеорегистратор и выложенного в Сеть грубого нарушения правил водителем «Лексуса». 11 января в 13.30 он начал обгонять ряд автомобилей на Набережной Масалитинова, хотя тем самым мог спровоцировать ДТП.

Полицейские быстро выяснили, что за рулем машины в тот день был 58-летний воронежец. Стражи порядка составили протокол по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней». Мужчину оштрафовали на 1500 рублей.

В ГУ МВД напоминают: если Вы стали свидетелем нарушений правил, позвоните в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02 (круглосуточно). Также можно присылать свои обращения с приложенными фото- и видеоматериалами на сайт ГИБДД (www.gibdd.ru) в раздел «Прием обращений».