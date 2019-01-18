2019-01-18T17:54:41+03:00
Происшествия

В Воронеже молодой человек шел на свидание, а получил кошмар на кладбище

Вместе с девушкой пришли суровые мужики в масках
Юрий КОЗЛОВ
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Молодой человек, ставший жертвой криминального "наезда", вовремя обратился в полицию.Молодой человек, ставший жертвой криминального "наезда", вовремя обратился в полицию.Фото: из архива «КП»
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26-летний житель Нововоронежа стал жертвой знакомства в Сети. В одной из соцсетей он познакомился с девушкой и договорился о свидании в Советском районе Воронежа. Приехав на встречу, он увидел вместе с дамой своего сердца трех мужчин в масках. Те стали избивать его и требовать 100 тысяч рублей, упирая на то, что иначе они пустят в дело компромат, якобы собранный ими на нововоронежца.

Мужчина, обиженный в своих лучших чувствах, деньги отдавать отказался. Тогда его ударили электрошокером, кинули в машину и вывезли за город на кладбище. Там вымогатели в масках заставили его копать себе могилу. Убедившись, что мучители способны на все, молодой человек согласился отдать деньги. Его отвезли в ближайшее отделение банка, где вымогателям удалось снять только 80 тысяч. За оставшимися деньгами преступники пообещали вернуться на следующий день. Молодой человек пошел в полицию и рассказал о том, в какую историю вляпался.

На следующий день за деньгами заявился один из вымогателей. Полицейские его уже поджидали. Задержанный мужчина сдал своих подельников, они тоже вскоре попали в руки стражей порядка. Улов был богатым – оказалось, что на нововоронежца нападали ранее судимые за имущественные преступления, разбой и наркоторговлю 20-летняя девушка (ту самую, которая послужила наживкой), 23 и 37 –летние воронежцы, а также 27-летний житель Семилукского района. Всех посадили под арест до суда. Им предстоит отвечать по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» (до 10 лет лишения свободы).

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