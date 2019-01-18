Губернатор Воронежской области представил нового главу департамента аграрной политики
В правительстве Воронежской области стало на одну руководящую вакансию меньше. Об этом стало известно на совещании в правительстве области, проходившем 18 января. На нем Александр Гусев представил нового главу департамента. Им стал Алексей Сапронов. К новым обязанностям он приступит с понедельника, 21 января. Формально назначение не вступило в силу, требуется заполнить необходимые документы.
В последнее время Алексей Сапронов работал заместителем главы департамента аграрной политики. Сельским хозяйством он занялся вплотную не так давно. Ранее Сапронов был заместителем главы департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области.
Напомним, прежний руководитель аграрного департамента Александр Квасов, ушедший в отставку в сентябре 2018 года, трудился на этом посту почти три года.