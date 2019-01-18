Губернатор Воронежской области представил нового главу департамента аграрной политики

СЕГОДНЯ 17:12 2019-01-18T17:18:12+03:00

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В правительстве Воронежской области стало на одну руководящую вакансию меньше. Об этом стало известно на совещании в правительстве области, проходившем 18 января. На нем Александр Гусев представил нового главу департамента. Им стал Алексей Сапронов. К новым обязанностям он приступит с понедельника, 21 января. Формально назначение не вступило в силу, требуется заполнить необходимые документы.

В последнее время Алексей Сапронов работал заместителем главы департамента аграрной политики. Сельским хозяйством он занялся вплотную не так давно. Ранее Сапронов был заместителем главы департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области.

Напомним, прежний руководитель аграрного департамента Александр Квасов, ушедший в отставку в сентябре 2018 года, трудился на этом посту почти три года.