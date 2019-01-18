Причиной возвращения вони в Воронеж стала ошибка в расчетах на очистных сооружениях

СЕГОДНЯ 17:10 2019-01-18T17:10:36+03:00

Сейчас прорабатываются решения, чтобы такое не повторилось

Изменить размер текста: A A

В 2019 году на Левобережных очистных сооружениях (ЛОС) будет построен цех обезвоживания осадка. Это позволит сократить площадь иловых карт с 20 га до 0,2 га, что в свою очередь, положительно отразится на экологической обстановке. Об этом рассказал учредитель ООО «ЛОС» Александр Тюрин губернатору Воронежской области Александру Гусеву.

Сейчас прорабатываются краткосрочные решения проблемы неприятного запаха в Воронеже на время строительства нового цеха, например, в весенний период.

Александр Тюрин раскрыл причины новой волны неприятного запаха в левобережной части города. Оказывается, была допущена ошибка при прогнозировании загруженности технологических линий в период их поочередного отключения в рамках реконструкции сетей. В итоге режим переключения линий повлек за собой ухудшение качества очистки сточных вод.

- Помимо того, часть вины была возложена на предпринимателей, которые устраивают так называемые «залповые сбросы» - несанкционированные сливы в канализационные сети Воронежа, ухудшающие состояние сточных вод «на входе». Генеральный директор ООО «РВК-Воронеж» Олег Николаенко также пожаловался на подобные нарушения со стороны некоторых предприятий, - сообщили в пресс-службе облправительства.