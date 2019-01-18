2019-01-18T16:58:41+03:00
Общество

В Воронежской области повысят эффективность работы с обращениями граждан

17 января в региональном правительстве на эту тему прошел обучающий семинар
Татьяна МИСТЮКОВА
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В Воронежской области любой житель может обратиться в общественную приемную губернатора с просьбой как личного характера (это может быть поиск средств на лечение, восстановление жилья и проч.), так и общественного (строительство водопровода, Дома культуры, дороги). Приемные располагаются во всех районных центрах. Зачастую, на решение проблемы (в зависимости от ее сложности) направляются все ресурсы, при этом большинство вопросов решаются на местном уровне. Сложнее ситуация обстоит с вопросами, для решения которых требуются большие ресурсы и длительное время. Что делать в этой ситуации, обсудили на семинаре-совещании. Его провел первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства области Александр Попов, а участниками стали 120 человек - все те, кто вовлечен в работу с обращениями граждан. Это должностные лица из числа исполнительных органов госвласти Воронежской области и органов местного самоуправления.

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