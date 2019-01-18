2019-01-18T16:43:16+03:00
Общество

В Крещенскую ночь в Воронеже перекроют сразу несколько улиц

Ограничение будет действовать вплоть до утра
Олег ИВАНОВ
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В Крещенскую ночь будет закрыто движение автотранспорта по нескольким улицам Воронежа. Как отметили в пресс-службе мэрии, это сделано в целях обеспечения безопасности общественного порядка в местах массового купания горожан.

Так, на водохранилище с 22:00 18 января до 6:00 19 января будет закрыто движение автотранспорта по следующим улицам:

– Софьи Перовской и Петровской набережной (от ВоГРЭСовского моста до улицы Пятницкого);

– Большой Стрелецкой (от Петровской набережной до улицы Станкевича);

– Станкевича (от Красноармейского переулка до улицы Свободы);

– Софьи Перовской (от улиц Большой Стрелецкой до улицы Володарского);

Таранченко (от улицы Карла Маркса до улицы Декабристов);

– Декабристов (от улицы Таранченко до улицы Софьи Перовской);

– Чернышевского (от улицы Володарского до улицы Софьи Перовской);

Орджоникидзе (от улицы Карла Маркса до улицы 25 Октября);

– 25 Октября (от улицы Театральной до улицы 20 лет ВЛКСМ);

Красных Партизан (от улицы Красноармейской до улицы Большой Стрелецкой);

Суворова (от улицы 25 Января до улицы Грибоедова);

– Ольховый переулок (от дома № 9а до Ленинского проспекта).

Кроме того, до 6:00 19 января будет запрещена парковка автотранспорта на улицах:

– Фридриха Энгельса (от дома № 14в/1 до дома №14в/2);

– Софьи Перовской (в районе Адмиралтейской площади напротив дома № 20);

– Суворова (от улицы 25 Января до улицы Грибоедова).

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