В Воронежской области грузовой «Мерседес» врезался в «Ладу-Гранту»: погиб водитель

СЕГОДНЯ 16:33 2019-01-18T16:45:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 18 января, в 13.25 в Грибановском районе на 584 километре дороги Москва-Астрахань случилось ДТП, в котором погиб человек.

- «Мерседес-Бенц» с полуприцепом, которым управлял 52-летний водитель, столкнулся с ехавшей по встречной полосе «Ладой-Грантой». 61-летний тамбовчанин, руливший легковой машиной, погиб на месте. Его 52-летнюю пассажирку, получившую травмы, отвезли в Борисоглебскую районную больницу. Водитель грузовика за медицинской помощью не обращался, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области.

Напомним, 15 января в 15.10 в Нижнедевицком районе случилась страшная авария, в которой погиб директор Оскольского металлургического комбината, его шофер, целая бригада электриков из Белгородской области – пять человек и еще один водитель из Воронежа. После ДТП участок дороги, где оно случилось, решили расширить и установить на нем барьеры.