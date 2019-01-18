2019-01-18T16:45:04+03:00
Происшествия

В Воронежской области грузовой «Мерседес» врезался в «Ладу-Гранту»: погиб водитель

Ранена пассажирка легковушки
Юрий КОЗЛОВ
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Пассажирку "Лады" отвезли в Борисоглебскую районную больницу.Пассажирку "Лады" отвезли в Борисоглебскую районную больницу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В пятницу, 18 января, в 13.25 в Грибановском районе на 584 километре дороги Москва-Астрахань случилось ДТП, в котором погиб человек.

- «Мерседес-Бенц» с полуприцепом, которым управлял 52-летний водитель, столкнулся с ехавшей по встречной полосе «Ладой-Грантой». 61-летний тамбовчанин, руливший легковой машиной, погиб на месте. Его 52-летнюю пассажирку, получившую травмы, отвезли в Борисоглебскую районную больницу. Водитель грузовика за медицинской помощью не обращался, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области.

Напомним, 15 января в 15.10 в Нижнедевицком районе случилась страшная авария, в которой погиб директор Оскольского металлургического комбината, его шофер, целая бригада электриков из Белгородской области – пять человек и еще один водитель из Воронежа. После ДТП участок дороги, где оно случилось, решили расширить и установить на нем барьеры.

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