Жители Воронежской области стали чаще болеть сальмонеллезом и энтеровирусной инфекцией

СЕГОДНЯ 16:23 2019-01-18T16:23:35+03:00

Но грипп и ОРВИ пока ниже прошлогоднего уровня

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В декабре 2018 года эпидемиологи Воронежской области отметили рост острых кишечных инфекций. Так, заболеваемость сальмонеллезом увеличилась на 53,6%, ОКИ вирусной этиологии – на 43,9%, энтеровирусной инфекцией – в 3,25 раза, коклюшем – в 3,9 раза, скарлатиной – на 36,9%, инфекционным мононуклеозом на 67,2%, энтеробиозом – на 18,9%. Педикулез (вшивость) выросла аж в 2,2 раза про сравнению с декабрем 2017 года.

Вместе с тем число ОКИ бактериальной этиологии снизилось на 23%, хронического вирусного гепатита В – на 12,5%, ветряной оспы – на 21,5Г, гонококковой инфекции – в 2,2 раза.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ пока на 20,6% ниже декабря 2017 года. Среди температурящих больше половины (61,6%) – дети до 14 лет.