СЕГОДНЯ 16:18 2019-01-18T16:18:39+03:00

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В Воронеже суд признал контрафактными 9 тонн сахарного печенья «Юбилей». Крупный производитель печенья, крекеров и готовых завтраков собирался экспортировать несколько партий товара в Абхазию, Азербайджан и Таджикистан.

На упаковках печенья красовалось название «Юбилей», сходное до степени смешения с товарным знаком «Наш юбилей», который зарегистрирован в Федеральной службе интеллектуальной собственности.

- Законный правообладатель подтвердил отсутствие у декларанта разрешения на использование данного товарного знака, а из заключения специалиста экспертно-криминалистической службы следует, что «словесное обозначение «Юбилей», размещенное на печенье, является сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Наш юбилей», - комментирует Елена Разинькова, ГГТИ по СО Воронежской таможни.

Таможенники обратилась в суд с заявлением о признании выявленного товара контрафактным. Суд вынес решение: признать организацию виновной и привлечь к административной ответственности с заменой административного наказания в виде штрафа на предупреждение.

Кроме того, наряду с печеньем организация экспортировала 250 кг крекера «Нежный». Товарный знак «Нежный» также зарегистрирован в Федеральной службе интеллектуальной собственности. По решению суда организации также вынесено предупреждение за незаконное использование этого товарного знака.