В новом доме в центре Воронежа сгорела крыша

СЕГОДНЯ 16:00 2019-01-18T16:02:23+03:00

Дом тушили около полутора часов. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

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В региональном ГУ МЧС сообщили, что пожар на улице Достоевского в частном секторе Центрального района ликвидировали в 14.42. Напомним, сообщение о ЧП в дежурной части ведомства приняли в 13.16.

- На месте пожара работали 15 человек, приехавшие на пяти машинах, - рассказали в ГУ МЧС России по Воронежской области. – Сгорела крыша двухэтажного жилого дома 25х12 метров. По оперативной информации, пострадавших на пожаре нет.

В Сеть во время ЧП выкладывали фото горящего дома сначала с клубами густого дыма, а потом и с открытым огнем над крышей.