Жительница Воронежа сдала квартиру в аренду мошеннику и потеряла деньги

СЕГОДНЯ 16:00 2019-01-18T16:00:25+03:00

Он обманул доверчивую женщину и снял деньги с ее карты

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68-летняя жительница Воронежа в интернете разместила объявление о сдаче квартиры в аренду. Ее жилплощадь находилась в Северном микрорайоне города. Пенсионерке позвонил мужчина и представился жителем другого региона. Он сказал, что хочет снять жилье и готов внести часть денежных средств.

Мошенник уверил женщин, что для перевода денег необходимо проделать несколько банковских операций. Женщина поверила и отправилась к ближайшему банкомату. Таким образом, незнакомец увел у нее 16 тысяч рублей и больше на связь не выходил.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время проводится комплекса оперативно-розыскных мероприятий на установление личности подозреваемого, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские убедительно просят жителей города и области проявлять бдительность, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях.