Воронежские поклонницы выстроятся в очередь за счастьем к Ларисе Рубальской

СЕГОДНЯ 15:38 2019-01-18T15:39:25+03:00

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В Воронеже пройдет творческий вечер Ларисы Рубальской. Имя поэтессы хорошо известно любому поклоннику современной поп-музыки: она написала стихи для более чем 600 песен, в том числе для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Иосифа Кобзона, Алсу, Татьяны Овсиенко, Александра Малинина.

На концерте поэтесса расскажет об истории возникновения хитов «Угонщица», «Транзитный пассажир» для Ирины Аллегровой, «Напрасные слова», за исполнение которой Александр Малинин получил Гран-при на конкурсе «Юрмала-88», «Все может быть» Добрынина для Ларисы Долиной, «Лилия» Кривицкого для Саши Айвазова и множества других.

Лариса Рубальская приедет с программой «Очередь за счастьем». На своих концертах поэтесса не раз рассказывала о примете: если подержать ее за руку, выйдешь за муж. И после концерта поклонницы выстраиваются в очередь за автографом, а за одно и пожать руку Рубальской.

Концерт пройдет в ВКЗ 6 апреля в 19.00.