СЕГОДНЯ 15:34 2019-01-18T15:39:48+03:00

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В Воронеже демонтируют старые автобусные, троллейбусные и трамвайные таблички. К работам приступили сразу же после встречи общественника Виталия Иванищева с руководителем городского управления транспорта Сергеем Латыниным.

- Чего только не висит на столбах у нас в городе - и аншлаги почивших в небытие 3 года назад «народных», и давно забытые маршруты начала нулевых, и множество трамвайных указателей. В Москве, кстати, недавно за приличную сумму были проданы устаревшие навигационные знаки метро. Наши такой ценности не представляют, однако создают визуальный мусор, да и могут запутать приезжих. Для их демонтажа достаточно двух рабочих, гаечный ключ и стремянку, - комментирует Виталий Иванищев.

Сергей Латынин пообещал решить данный вопрос и, как видим, слово сдержал. Действительно, потребовалось не так много времени и усилий, чтобы убрать ненужные таблички – часть из них будет утилизировано, что-то может отправиться в различные экспозиции, посвященные городскому общественному транспорту.