2019-01-18T15:31:59+03:00
Общество

Лискинский судья ушел в отставку после скандала с ДТП

Служитель Фемиды из райцентра Воронежской области врезался в такси
Яков СТРОГОВ
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Выяснением обстоятельств ДТП с участием теперь уже бывшего лискинского судьи теперь занимается Следственный комитет.Выяснением обстоятельств ДТП с участием теперь уже бывшего лискинского судьи теперь занимается Следственный комитет.Фото: из архива «КП»
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Квалификационная коллегия судей Воронежской области приняла решение с 14 ноября 2018 года прекратить полномочия судьи Лискинского районного суда Евгения Капустина на основании его письменного заявления. Об этом сообщили на сайте коллегии.

Не исключено, что на решение Капустина повлиял общественный резонанс после ДТП 17 октября. В тот вечер, примерно в 20.30 в Лисках на перекрестке улиц Солнечной и Домостроителей «Тойота», которой рулил служитель Фемиды, врезалась в такси «Лада-Гранта». По свидетельствам очевидцев, Капустин, вышедший из машины, выглядел нетрезвым. Свидетели утверждают, что он с приятелями, ехавшими в «Тойоте», свинтили номера со своего авто. А через некоторое время машина сгорела. Между тем таксист, попавший в аварию, получил серьезные травмы, пострадали и пассажиры, которых он вез.

После этого ДТП судья ушел в отпуск и, по данным ряда источников, больше уже на работу не вернулся.

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