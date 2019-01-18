2019-01-18T15:13:54+03:00
Звезды

В спектакле Романа Виктюка Саломею для воронежцев сыграет мужчина

Легендарный спектакль приедет в рамках юбилейного тура к 20-летию
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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31 марта в Воронеж театр Романа Виктюка привезет в Воронеж легендарный спектакль «Саломея», который пользуется популярностью уже 20 лет. В основе его постановки одноактная трагедия Оскара Уайльда по библейскому сюжету, которая во времена писателя вызвала в Лондоне настоящий скандал.

Библейскую историю о падчерице царя Ирода, которая за Танец семи покрывал просит отчима голову пророка Иоанна Крестителя на серебряном блюде, Роман Виктюк дополнил фактами биографии самого Оскара Уайльда, чья жизнь была неоднозначной.

Главную женскую роль в постановке играет мужчина - в образе Саломеи перед воронежцами предстанет Дмитрий Бозин. Артисты в спектакле играют по две роли - древнеримских персонажей и современников Уайльда. Хореографию для постановки ставила худрук «Тодеса» Алла Духова.

Спектакль покажут в Воронежском концертном зале 31 марта в 19.00.

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