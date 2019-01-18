2019-01-18T14:50:53+03:00
Общество

Воронежский общественник рассказал, почему в 2018 году сорвалось обновление общественного транспорта

По его словам, всему виной несогласованность в регулировании тарифов
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Не та давно стало известно, что власти решили пополнить автопарк воронежского общественного транспорта 30 новыми автобусами. Связано это с введением платных парковок. Но помнят ли еще воронежцы договор от 2015 года, согласно которому была предусмотрено полное обновление транспорта в течение трех лет?

Напомнил об этой программе 18 января воронежский активист Виталий Иванищев. Острую тему он поднял на встрече с руководителем городского управления транспорта Сергеем Латыниным.

- В договоре 2015 года была предусмотрена программа обновления транспорта, но с условием, что тариф будет ежегодно расти. В итоге договор не выполнили обе стороны. И если по малому классу обновление худо-бедно прошло, то автобусы большой вместимости практически не закупались. А в 2018 году обновления не было почти совсем. Но и тариф за это время вырос только дважды и последние два года остается неизменным - 17 рублей, - прокомментировал Виталий Иванищев.

По мнению общественника, за низкий тариф горожане платят очень высокую цену: водители автобусов практически перестают ходить по вечерам, в итоге людям приходится тратиться на такси.

- По словам Латынина, договора 2015 года не исполнены из-за юридического казуса. Заключал их муниципалитет, а тариф регулирует региональная власть. И там решили, что договор мэрии и перевозчиков им не указ, - сообщает Виталий Иванищев.

В настоящее время идет сбор документов от перевозчиков, где те экономически обосновывают желаемый тариф. По словам опять же активиста, фигурируют цифры от 21 до 36 рублей за поездку, но вряд ли кто-то пойдет на резкий рост.

Напомним, мэр Воронежа Вадим Кстенин на встрече с редакторами воронежских СМИ много говорил об общественном транспорте, в том числе о возможном повышении стоимости проезда. Там прозвучало обещание: «До 2020 года повышать стоимость проезда не будем».

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