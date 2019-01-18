2019-01-18T14:42:05+03:00
Происшествия

В Сети появилось фото горящего в центре Воронежа дома

Черный стол дыма виден издалека [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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На месте пожара снова видно открытое пламя.На месте пожара снова видно открытое пламя.Фото: Кристина Букарева, Типичный Воронеж.
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В пятницу, 18 января, около часа дня в жилом доме частного сектора Центрального района, на улице Достоевского, начался пожар.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 13.16, - рассказали в ГУ МЧС России по Воронежской области. – На место ЧП выехали четыре отделения двух пожарных частей. Сейчас наши специалисты работают на месте ЧП.

В Сети опубликовали фото, на котором заметен огромный столб дыма, поднимающийся от горящего дома. Он виден издалека. Причем буквально в последние минуты снова стало видно открытое пламя. По данным очевидцев, горит новый дом.

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