В Сети появилось фото горящего в центре Воронежа дома

СЕГОДНЯ 14:36 2019-01-18T14:42:05+03:00

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В пятницу, 18 января, около часа дня в жилом доме частного сектора Центрального района, на улице Достоевского, начался пожар.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 13.16, - рассказали в ГУ МЧС России по Воронежской области. – На место ЧП выехали четыре отделения двух пожарных частей. Сейчас наши специалисты работают на месте ЧП.

В Сети опубликовали фото, на котором заметен огромный столб дыма, поднимающийся от горящего дома. Он виден издалека. Причем буквально в последние минуты снова стало видно открытое пламя. По данным очевидцев, горит новый дом.