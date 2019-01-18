В Воронеже на 125 тыс рублей оштрафовали транспортную компанию, которая не беспокоилась о безопасности пассажиров

СЕГОДНЯ 14:09 2019-01-18T14:09:00+03:00

Причем организацию уже предупреждали об устранении нарушений, но руководство не предприняло никаких мер по их ликвидации

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Прокурорские сотрудники проверили одну из транспортных компаний, занимающуюся перевозкой пассажиров. И выявили множество нарушений. Оказалось, что компания не проводит оценку уязвимости эксплуатируемых автобусов, они не оснащены в полном объеме техническими средствами обеспечения транспортной безопасности транспортного (видеонаблюдением в кабине маршрутьки и на путях прохода в салон транспортного средства), сотрудников, которые должны заниматься обеспечением транспортной безопасностью, не проверяют на ограничения на занятие трудовой деятельностью, непосредственно связанной с обеспечением транспортной безопасности.

Эти минусы усугубляются тем фактом, что к компании уже предъявлялись требования об устранении нарушений, и ответственные лица организации были осведомлены о требованиях законодательства в сфере транспортной безопасности, но руководство организации не приняло мер по устранению нарушений и соблюдению норм транспортной безопасности.

- Прокурор района возбудил два дела об административных правонарушениях за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности, виновных оштрафовали на 125 тыс рублей. Кроме того, прокуратура района направила иск в суд о возложении на компанию обязанности устранить нарушения транспортной безопасности, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.