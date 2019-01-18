В Воронежской области будут судить хирурга за смерть пациента
Следователи считают, что его несвоевременно прооперировали
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.Фото: из архива «КП»
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В Россошанский районный суд передали уголовное дело 35-летнего врача местной районной больницы. Его обвиняют по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
5 ноября 2017 года в больницу привезли 55-летнего мужчину - ему стало плохо. Лечащим врачом стал тот самый хирург. По данным следствия, врач неверно установил ему диагноз, и операция, которую должны были провести как можно скорее, сделали только через два дня.
Хирургу грозит до трех лет лишения свободы.