2019-01-18T13:52:36+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить хирурга за смерть пациента

Следователи считают, что его несвоевременно прооперировали
Юрий КОЗЛОВ
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Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.Фото: из архива «КП»
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В Россошанский районный суд передали уголовное дело 35-летнего врача местной районной больницы. Его обвиняют по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

5 ноября 2017 года в больницу привезли 55-летнего мужчину - ему стало плохо. Лечащим врачом стал тот самый хирург. По данным следствия, врач неверно установил ему диагноз, и операция, которую должны были провести как можно скорее, сделали только через два дня.

Хирургу грозит до трех лет лишения свободы.

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