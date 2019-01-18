2019-01-18T13:44:40+03:00
Общество

В Воронеже на улице Артамонова построят новую поликлинику

В ней также разместят детское отделение и женскую консультацию
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Департамента здравоохранения Воронежской областифото с сайта Департамента здравоохранения Воронежской области
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В Железнодорожном районе Воронежа на улице Артамонова появится новая районная поликлиника. Речь идет о строительстве нового здания.

- Первоначально планировалось использовать успешно реализованный проект поликлиники в микрорайоне Шилово, функционирующей с декабря 2018 года, - рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения Воронежской области. - Однако, в связи с особенностями имеющегося земельного участка, будет осуществляться индивидуальное проектирование.

Предположительно, кроме взрослой поликлиники на площадях новостройки разместятся педиатрическое отделение поликлиники №5 на 150 посещений в смену и женская консультация. Первое заведение переедет из пристройки на той же улице, женская консультация – с улицы Переверткина.

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