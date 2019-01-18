В Воронеже упавший столб закрыл дорогу

СЕГОДНЯ 13:06 2019-01-18T13:20:11+03:00

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ДТП на улице Ломоносова недалеко от остановки «Морозова» спровоцировало большую пробку.

По свидетельствам очевидцев, трактор, убирающий дорогу, зацепил фонарный столб. Да так сильно, что он наклонился и перегодил дорогу с двумя полосами движениями.

Очевидцы ДТП сообщают, что обычные легковушки могут проехать под столбом, а вот более крупные машины – «ГАЗели», а тем более большие автобусы вынуждены были стоять. Впрочем, сейчас фонарь убрали с дороги, и, по данным сервиса Яндекс.Пробки, движение нормализовалось.