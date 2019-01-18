2019-01-18T13:20:11+03:00
Происшествия

В Воронеже упавший столб закрыл дорогу

Его протаранил трактор
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Фонарный столб накренился над дорогой.Фонарный столб накренился над дорогой.Фото: "Типичный Воронеж".
Изменить размер текста:

ДТП на улице Ломоносова недалеко от остановки «Морозова» спровоцировало большую пробку.

По свидетельствам очевидцев, трактор, убирающий дорогу, зацепил фонарный столб. Да так сильно, что он наклонился и перегодил дорогу с двумя полосами движениями.

Очевидцы ДТП сообщают, что обычные легковушки могут проехать под столбом, а вот более крупные машины – «ГАЗели», а тем более большие автобусы вынуждены были стоять. Впрочем, сейчас фонарь убрали с дороги, и, по данным сервиса Яндекс.Пробки, движение нормализовалось.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже на улице Артамонова построят новую поликлинику
Воронежец купил последние лотерейные билеты и выиграл около миллиона рублей
Житель Воронежа неоднократно пытался расплатиться в магазинах фальшивкой, пока не попался
Вывоз мусора для воронежцев будет стоить чуть больше 100 рублей с человека
На Московском проспекте Воронежа могут ввести реверсивное движение
В Воронеже ранили девушку при ограблении салона микрозаймов
"Все всё заплатят": мэр Воронежа сравнил платные парковки с Фондом капремонта
Проректор ВГТУ возглавил департамент цифрового развития Воронежской области
Россияне потратили на новогодние праздники 1,1 трлн. рублей
Троих жителей Воронежа будут судить за групповое изнасилование
Воронеж будет «докатывать» троллейбусы после Москвы
В первые дни весны воронежцам покажут «Спящую красавицу»
Мэр Воронежа: "До 2020 года повышать стоимость проезда не будем"
В Воронеж придет резкое похолодание
Воронежец не смог «отмыть» деньги, полученные от продажи наркотиков
В Воронеже пройдет второй фестиваль камерной музыки
В Воронеже открылась масштабная выставка графики
Воронежцы могут попрощаться с бездомным поэтом
В дома воронежцев вернулось электричество
Сотни воронежцев остались без света
В Воронежской области наблюдательный и экспертный советы будут следить за развитием ОЭЗ
Воронежские дорожники добрались до «зебр»
В Воронежа маршрутный ПАЗ на "зебре" сбил школьницу
За неделю более тысячи воронежцев получили травмы из-за гололеда
В Воронеже ищут 24-летнего мужчину на белом «Фольксвагене»