В Воронеже упавший столб закрыл дорогу
Его протаранил трактор
Фонарный столб накренился над дорогой.Фото: "Типичный Воронеж".
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ДТП на улице Ломоносова недалеко от остановки «Морозова» спровоцировало большую пробку.
По свидетельствам очевидцев, трактор, убирающий дорогу, зацепил фонарный столб. Да так сильно, что он наклонился и перегодил дорогу с двумя полосами движениями.
Очевидцы ДТП сообщают, что обычные легковушки могут проехать под столбом, а вот более крупные машины – «ГАЗели», а тем более большие автобусы вынуждены были стоять. Впрочем, сейчас фонарь убрали с дороги, и, по данным сервиса Яндекс.Пробки, движение нормализовалось.