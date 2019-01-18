Воронежец купил последние лотерейные билеты и выиграл около миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:42 2019-01-18T12:42:05+03:00

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Еще один житель Воронежа Павел Васильев выиграл в лотерею 928 571 рубль. У мужчины была своя примета, как надо выбирать билеты при покупке. Он обычно старался покупать из объемной пачки и не брал последние. Но, покупая билеты 1237-го тиража «Русского лото», воронежцу пришлось сделать исключение. В наличии было всего четыре билета, мужчина купил три из них. И не прогадал.

Трансляцию тиража победитель не смотрел. Его дочь Дарья позже проверила результаты в интернете. Увидев сумму выигрыша, девушка не сразу осознала свершившееся, а поверив, сообщила родителям радостную новость: «Мы выиграли почти миллион рублей!»

Павел с семьей уже решили, что часть выигрыша отложат на будущее обучение Дарьи: девушка в этом году оканчивает школу и планирует поступать в университет. Другую часть направят на покупку автомобиля.

Павел работает в сфере строительства. В свободное время он увлекается чтением, дома у победителя большая библиотека.