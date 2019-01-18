Житель Воронежа неоднократно пытался расплатиться в магазинах фальшивкой, пока не попался

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-18T12:25:26+03:00

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В Воронеже будут судить 42-летнего мужчину, упорно пытавшегося расплатиться фальшивкой, пока ему это наконец удалось. Удача была недолгой: через несколько минут после выхода из магазина его задержала полиция.

Инцидент произошел в середине октября в Центральном районе Воронежа. Мужчина расплатился купюрой в 5000 рублей в магазине продуктов. Кассир распознала фальшивку и вызвала полицию, а когда стражи порядка приехали - описала приметы неблагонадежного покупателя и предъявила поддельную купюру.

Правоохранители задержали подозреваемого неподалеку от магазина. Выяснилось, что в этот день он несколько раз безуспешно пытался сбыть фальшивку в торговых точках.

За сбыт фальшивых денег мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.