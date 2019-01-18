2019-01-18T12:25:26+03:00
Происшествия

Житель Воронежа неоднократно пытался расплатиться в магазинах фальшивкой, пока не попался

Кассир в гипермаркете купюру взяла и вызвала полицию
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже будут судить 42-летнего мужчину, упорно пытавшегося расплатиться фальшивкой, пока ему это наконец удалось. Удача была недолгой: через несколько минут после выхода из магазина его задержала полиция.

Инцидент произошел в середине октября в Центральном районе Воронежа. Мужчина расплатился купюрой в 5000 рублей в магазине продуктов. Кассир распознала фальшивку и вызвала полицию, а когда стражи порядка приехали - описала приметы неблагонадежного покупателя и предъявила поддельную купюру.

Правоохранители задержали подозреваемого неподалеку от магазина. Выяснилось, что в этот день он несколько раз безуспешно пытался сбыть фальшивку в торговых точках.

За сбыт фальшивых денег мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже на улице Артамонова построят новую поликлинику
В Воронеже упавший столб закрыл дорогу
Воронежец купил последние лотерейные билеты и выиграл около миллиона рублей
Вывоз мусора для воронежцев будет стоить чуть больше 100 рублей с человека
На Московском проспекте Воронежа могут ввести реверсивное движение
В Воронеже ранили девушку при ограблении салона микрозаймов
"Все всё заплатят": мэр Воронежа сравнил платные парковки с Фондом капремонта
Проректор ВГТУ возглавил департамент цифрового развития Воронежской области
Россияне потратили на новогодние праздники 1,1 трлн. рублей
Троих жителей Воронежа будут судить за групповое изнасилование
Воронеж будет «докатывать» троллейбусы после Москвы
В первые дни весны воронежцам покажут «Спящую красавицу»
Мэр Воронежа: "До 2020 года повышать стоимость проезда не будем"
В Воронеж придет резкое похолодание
Воронежец не смог «отмыть» деньги, полученные от продажи наркотиков
В Воронеже пройдет второй фестиваль камерной музыки
В Воронеже открылась масштабная выставка графики
Воронежцы могут попрощаться с бездомным поэтом
В дома воронежцев вернулось электричество
Сотни воронежцев остались без света
В Воронежской области наблюдательный и экспертный советы будут следить за развитием ОЭЗ
Воронежские дорожники добрались до «зебр»
В Воронежа маршрутный ПАЗ на "зебре" сбил школьницу
За неделю более тысячи воронежцев получили травмы из-за гололеда
В Воронеже ищут 24-летнего мужчину на белом «Фольксвагене»