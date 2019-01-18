2019-01-18T12:04:57+03:00
Общество

На Московском проспекте Воронежа могут ввести реверсивное движение

Сейчас изучают, насколько это сложно
Станислав ШЕВЧЕНКОМаксим ГОРОХОВ
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Власти Воронежа всерьез запланировали вввести реверсивное движение на Московском проспекте. Мэр Вадим Кстенин поставил задачу изучить возможность этого нововведения. Заниматься вопросом будет РосдорНИИ.

- Там говорят, что это несложно и недорого. В ближайшее время получим детали. Без реверса не сможем нормально строить дублер Московского проспекта. На улицах, по которым он пройдет, могут возникнуть серьезные неудобства.

Вадим Кстенин также высказался о возможном повышении стоимости проезда, о том, что будет с электротранспортом и о будущем платных парковок.

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