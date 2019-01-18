2019-01-18T12:03:36+03:00
Происшествия

В Воронеже ранили девушку при ограблении салона микрозаймов

Преступника ищут
Ярослав ИВАНОВ
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По сообщениям наших читателей, вечером 16 января произошло ограбление точки микрозаймов на Левом берегу Воронежа. Мужчина зашел в салон, ранил ножом сотрудницу, забрал из кассы деньги и ушел. Очевидцы видели, как раненую девушку вынесли из салона и отвезли в больницу.

В ГУ МВД России по Воронежской области сообщили, что не предоставляют информацию, пока проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, в Воронеже довольно часто нападают на салоны микрозаймов: в конце января 2018 года парень с разницей в час ограбил две точки микрозаймов - на Лизюкова и Димитрова

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