"Все всё заплатят": мэр Воронежа сравнил платные парковки с Фондом капремонта

СЕГОДНЯ 11:40 2019-01-18T11:43:13+03:00

Вопрос "Платить или не платить?" для градоначальника не стоит Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

И в том, и в другом случае были те, кто отказывался раскошеливаться

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На встрече с редакторами воронежских СМИ мэр Вадим Кстенин ответил на вопрос о платных парковках. Почему они не действуют должным образом?

- Система работать будет, мы ее донастроим. Она полностью находится в правовом поле. И свою правоту мы докажем, - отрезал Кстенин.

В качестве примера мэр вспомнил историю с региональным Фондом капремонта, к созданию которого имел непосредственное отношение.

- Я сам его создавал с нуля. Помню, что тогда тоже были разговоры: "Платить не надо!". Тоже были саботажники... Но посмотрите, сколько сейчас взыскивают долгов. Например, в прошлом году - 110 миллионов.

На вопрос о том, когда же начнут приходить штрафы, точных сроков не назвал, но заверил: "Все всё заплатят".

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Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.