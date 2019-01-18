Проректор ВГТУ возглавил департамент цифрового развития Воронежской области

СЕГОДНЯ 11:14 2019-01-18T11:14:13+03:00

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Губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Дмитрия Проскурина 18 января 2019 года на государственную должность – руководителя департамента цифрового развития Воронежской области. Проректор опорного вуза Дмитрий Константинович назначается на срок полномочий главы региона. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

В 1989 году новый руководитель департамента окончил Воронежский монтажный техникум по специальности Монтаж и наладка систем контроля и автоматики. В том же году поступил в Воронежский инженерно-строительный институт и окончил его по специальности «Автоматизация технологических процессов» с красным дипломом.

С 1992 Дмитрий Проскурин работал в академии учебным мастером, ведущим программистом. В 1995 году поступил в аспирантуру и защитил физ.-мат. кандидатскую диссертацию в 2000 году.

Он занимался преподавательской деятельностью по специальности «Прикладная информатика». С 2001 работал на кафедре математического моделирования и вычислительной техники ВГТУ в должности доцента. С 2004 – заведующий кафедрой прикладной информатики. C 2005 по 2007 год Дмитрий Константинович был деканом факультета автоматизации информационных систем. После слияния ВГАС и ВГТУ он стал проректором по инновационной и проектной деятельности.