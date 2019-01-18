2019-01-18T11:09:40+03:00
Происшествия

Троих жителей Воронежа будут судить за групповое изнасилование

Инцидент произошел в сентябре
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские следователи передают в суд уголовное дело троих молодых людей 21, 22 и 25 лет, обвиняемых в групповом изнасиловании.

В сентябре 2018-го в квартире на Московском проспекте трое молодчиков изнасиловали 18-летнюю девушку и сняли происходящее на камеру мобильника.

- На предварительном следствии один из обвиняемых вину признал частично, другие не признали. Вина их подтверждается показаниями потерпевшей и свидетелей, результатами осмотров, заключениями судебных экспертиз. Дело направили в суд, - сообщил руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Сергей Барбашов.

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