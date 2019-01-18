2019-01-18T11:10:58+03:00
Звезды

В первые дни весны воронежцам покажут «Спящую красавицу»

Балет ставит режиссер Юрий Бурлака
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежский театр оперы и балета работает над премьерой. Балет «Спящая красавица» Чайковского ставит известный хореограф Юрий Бурлака. Балетмейстер славится воссозданием классических шедевров прошлого, Юрий Бурлака уже показал себя блестящим реставратором, восстановив в воронежском театре «Корсара». В этот раз Юрий Бурлака предложит свою сценическую редакцию хореографии Мариуса Петипа, которую тот сочинил для спектакля в конце XIX века.

Впервые балет «Спящая красавица» показали на сцене Мариинского театра в 1890 году. За несколько лет до премьеры Чайковский получил от дирекции Императорских театров предложение написать музыку к балету в стиле пышных спектаклей при дворе французского короля Людовика XIV. Композитора вдохновил переработанный в либретто сюжет известной сказки Шарля Перро «Красавица спящего леса». Вместе с хореографом Мариусом Петипа они создали балет, в котором музыка и танец слились воедино.

Шедевр не сходит с театральных подмостков до настоящего времени, считаясь подлинной энциклопедией классического танца, в котором есть и прекрасные дуэты, и изобретательные сольные вариации, и ансамбли, а характерные и гротесковые танцы переплетаются с забавными игровыми и сказочно-фантастическими эпизодами.

В воронежском ТОБ «Спящую красавицу» ставят уже в третий раз. Над спектаклем работают главный дирижер театра Юрий Анисичкин, художник Валерий Кочиашвили, главный балетмейстер театра оперы и балета Александр Литягин. В постановке заняты балетная труппа театра, учащиеся Воронежского хореографического училища, артисты миманса, симфонический оркестр театра.

Премьеру приурочили к Году театра в России, «Спящую красавицу» покажут 1 и 2 марта.

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